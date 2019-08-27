Банки снова снизили ставки по депозитам

За последнюю неделю банки преимущественно снизили процентные ставки для всех валют.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net.

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально средняя ставка снизилась для вкладов сроком менее месяца (на 0,67 п.п. до 9,83% годовых). Подешевели и депозиты на период от 6 до 12 месяцев, на 0,58 п.п. в 14,11% годовых.

Также упали в цене и бессрочные сбережения (на 0,41 п.п. до 7,82% годовых). Депозиты на период от 3 до 6 месяцев сбросили 0,17 п.п. и предлагают 13,91% годовых.

"Опустили доходность вклады на срок от месяца до трех (на 0,01 п.п. до 12,0% годовых). Сбережения сроком от полугода до года набрали 0,84 п.п. и предоставляют 14,71% годовых", - говорится в сообщении.

Средние ставки по депозитам в долларах

Долларовые сбережения опустили стоимость для периодов от полугода до года (на 0,56 п.п. до 2,31% годовых). Бессрочные сбережения сбросили 0,04 п.п. и предлагают 0,59% годовых.

Стоимость депозитов на срок от месяца до трех опустилась на 0,03 п.п. и составляет 1,16% годовых.

Отмечается, что подорожали депозиты периодом от 3 до 6 месяцев, на 0,66 п.п. до 2,92% годовых. Вклады на период более года выросли в цене на 0,03 п.п. до 2,90% годовых. Депозиты сроком до месяца не изменились, их средняя ставка составляет 1,21% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения в евро снизили доходность для сроков от полугода до года (на 0,43 п.п. до 1,63% годовых). Вклады периодом более года опустили ставку на 0,15 п.п. до 2,09% годовых.

Стоимость депозитов на срок от месяца до трех снизилась на 0,08 п.п. и составляет 1,09% годовых. Вклады на период от 3 до 6 месяцев выросли в цене (на 0,69 п.п. до 2,28% годовых).

Бессрочные сбережения подорожали на 0,05 п.п. и предлагают 0,54% годовых. Депозиты сроком менее месяца по-прежнему предлагают 0,87% годовых.