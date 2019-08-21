Новости 21 августа: Цены на газ, африканская чума и низкие зарплаты

О ценах на газ. "Нафтогаз" анонсировал новое решение для сдерживания цен на газ.

Об африканской чуме. На Львовщине из-за африканской чумы уничтожат почти 100 тысяч свиней.

О новой налоговой. В Украине полноценно заработала новая налоговая служба.

О запасах газа. В подземных хранилищах рекордное с 2012 года количество газа, сообщает "Укртрансгаз".

О низких зарплатах. "Львовгаз" теряет сотрудников за низких зарплат.

О дизтопливе. Украина возобновила импорт российского дизтоплива по железной дороге.

О кредите ЕБРР. "Укргаздобыча" получит почти 52 миллиона евро кредита от ЕБРР.

О "евробляхах". Для владельцев "евроблях" разработают новые правила растаможивания.

Об энергоэффективности. "Укргазбанк" присоединился к программе энергомодернизации многоэтажек.

Вы хотите узнать больше?

Высокие зарплаты для чиновников помогают бороться с коррупцией. В самом деле?

Реформаторы утверждают, что нельзя иметь честное и эффективное государство, пока чиновники получают мизерные зарплаты. Но так ли это? Ответ в исследовании VoxCheck.(укр)

Невероятный рост украинской экономики на 4,6%. "Просто перестали воровать", аномалия или норма?

ВВП Украины показал очень высокий результат во втором квартале 2019 года. Почему так случилось, причем здесь Зеленский и Порошенко, и как это скажется на жизни украинцев?