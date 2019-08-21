Новости 21 августа: Цены на газ, африканская чума и низкие зарплаты
О ценах на газ. "Нафтогаз" анонсировал новое решение для сдерживания цен на газ.
Об африканской чуме. На Львовщине из-за африканской чумы уничтожат почти 100 тысяч свиней.
О новой налоговой. В Украине полноценно заработала новая налоговая служба.
О запасах газа. В подземных хранилищах рекордное с 2012 года количество газа, сообщает "Укртрансгаз".
О низких зарплатах. "Львовгаз" теряет сотрудников за низких зарплат.
О дизтопливе. Украина возобновила импорт российского дизтоплива по железной дороге.
О кредите ЕБРР. "Укргаздобыча" получит почти 52 миллиона евро кредита от ЕБРР.
О "евробляхах". Для владельцев "евроблях" разработают новые правила растаможивания.
Об энергоэффективности. "Укргазбанк" присоединился к программе энергомодернизации многоэтажек.
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