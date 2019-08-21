На Львовщине из-за африканской чумы уничтожат почти 100 тысяч свиней

На свиноферме ООО "Галичина-Запад" возле села Кавское Львовской области обнаружили масштабную вспышку африканских чумы - более 90 тысяч свиней уничтожат.

Об этом сообщает Zaxid.net.

На территории фермы болезнь обнаружили в пятницу вечером, сдохло 320 поросят.

Отмечается, что в трехкилометровой зоне возле предприятия объявили 40-дневный карантин, на дороге работают блокпосты для дезинфекции транспорта. Действует запрет на перемещение продуктов животного происхождения.

Лечить африканскую чуму невозможно. "Инструкция предусматривает уничтожение поголовья. Всего поголовья - более 90 тысяч. Плюс, все, что контактировало с больными животными, - одежда, кормы, которые остались", - заявил начальник управления агропромышленного департамента ЛОГА Игорь Вус.

Животных бескровно уничтожат, после этого туши должны утилизировать путем сжигания на территории фермы.

Местные жители рассказывают, что им рекомендовали вырезать домашних свиней для профилактики.

"У нас вируса нет, просто для профилактики советовали вырезать. Кто имел возможность, уже резал свиней", - говорит жительница села Кавское Любовь.

Это уже второй случай вспышки африканской чумы на Львовщине. В 2017 году ее обнаружили в частном хозяйстве на Старосамборщине, тогда для локализации болезни уничтожили все поголовье свиней.

Напомним:

В июля 2015 года из-за африканской чумы уничтожили 60 тысяч свиней на агрокомбинате "Калита" в Броварском районе Киевской области.