"Укргазбанк" присоединился к программе энергомодернизации многоэтажок

Начиная с сентября, ОСМД смогут возмещать расходы на энергоэффективные мероприятия по модернизации многоэтажек через "Укргазбанк", который присоединился к программе Фонда энергоэффективности "Энергодом".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Соглашение о сотрудничестве 21 августа подписали директор ГУ "Фонд энергоэффективности" Юлия Головатюк-Унгуряну и глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

"Начиная с сентября, ОСМД смогут подавать заявки для участия в Программе и получать частичное возмещение расходов на энергоэффективные мероприятия", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что "Укргазбанк" стал первым украинским банком, который Фонд энергоеффективности и IFC выбрали партнером программы комплексной модернизации жилья украинцев "Энергодом".

Как подчеркнул вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, подписание соглашения - один из шагов, которые финализируют трехлетнюю работу, проведенную для запуска Фонда энергоэффективности.

"Это лишь первая сделка. Надеюсь, в ближайшие 5 лет мы уже будем иметь 7 банков-партнеров. Они станут фронт-офисами, через которые ОСМД будут получать гранты. Мы предложили прозрачный и эффективный механизм, который будет работать по европейским стандартам", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что в Украине около 165 тыс. многоэтажек, из них в 110 тыс. - нуждаются в модернизации. И уже в 33 тыс. домах созданы ОСМД.

"Это все потенциал для работы Фонда энергоэффективности, который является ключевым инструментом масштабной энергомодернизации жилого сектора", - подчеркнул Зубко.

И добавил, что банки-партнеры будут "единым окном", в которое ОСМД смогут подавать заявки на частичное возмещение энергоэффективных мероприятий.

Напомним:

Учитывая постоянный рост тарифов, от зимы до зимы проблема утепления жилья не теряет актуальности.

По состоянию на 2018 год около 50% жилого фонда Украины требовало модернизации, а жители таких домов в полтора-два раза переплачивали за коммунальные услуги.

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Экономическая правда