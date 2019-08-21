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Украина возобновила импорт российского дизтоплива железной дорогой

Среда, 21 августа 2019, 14:55

Одесская компания "Евростандарт" начала импортировать российское дизельное топливо из России по железной дороге.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на "Консалтинговую группу А-95".

Отмечается, что в начале второй декады августа "Евростандарт" оформил импорт 2600 тонн дизтоплива от компании "Орскнефтеоргсинтез", управляющей Орским НПЗ (Оренбургская область РФ).

Поставки осуществлялись через аффилированную с "Евростандартом" компанию Cantarell Trading (Кипр).

С июня 2017 года для поставок дизтоплива в Украину российским компаниям необходимо разрешение Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю, а с июня 2019 года - также и ежемесячное разрешение от Минэкономразвития РФ.

Напомним:

С 1 августа Украина ввела пошлины на российское дизтопливо, поставляемое по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс", после чего прокачка по трубопроводу была прекращена. Вместо этого отгрузки были перенаправлены в Гомель, где трубопроводный ресурс переваливается в железнодорожные цистерны с последующим отправлением в Украину.

Компания "Евростандарт" является одним из крупнейших импортеров дизтоплива через морские порты. В 2018 году она поставила в Украину 114 тысяч тонн дизтоплива, из которых 100 тысяч тонн - морским транспортом.

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