Для владельцев "евроблях" разработают новые правила растаможки

Дату начала применения штрафных санкций за несвоевременную растаможку "евроблях" отсрочат до конца года - за это время рабочая группа должна разработать новый законопроект, который урегулирует четкие правила растаможки авто.

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк по итогам совещания по решению вопросов растаможки автомобилей с иностранной регистрации.

В мероприятии, в частности, приняли участие заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и народный депутат Владислав Криклий, которого партия "Слуга народа" делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады.

"С 22 августа 2019 года наступает административная ответственность водителей и владельцев автомобилей на иностранной регистрации за их использование с нарушением таможенного режима.

Президентом Украины инициирована отсрочка введения штрафных санкций на три месяца, и уже в ближайшее время этот неотложный законопроект будет одобрен", - заявил Лавренюк.

По его словам, этот законопроект после обсуждения поддержали все заинтересованные органы исполнительной власти и общественность.

По результатам совещания приняли решение создать рабочую группу, которая за время отсрочки санкций должна разработать новый законопроект, который урегулирует порядок и четкие, прозрачные и понятные правила растаможки автомобилей - как новых, так и бывших использовании, которые находятся или будут ввезены на таможенную территорию государства.

Рабочую группу возглавит Владислав Криклий.

Напомним:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют завезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто на еврономерах.

С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года таможни ГФС оформили почти 195,2 тысячи транспортных средств. За них владельцы заплатили более 12 миллиардов гривен сбора.

Минфин решил не продолжать период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50%.

После 22 февраля 2019 года владельцы авто должны платить за оформление полную ставку акциза.До 24 мая 2019 года водители могут растаможить авто без санкций, но и без скидки. Далее владельцев должны были либо штрафовать на 170 тыс грн или конфисковывать транспортные средства.

16 мая Рада отложила введение штрафов за евробляхи до 24 августа.

Экономическая правда