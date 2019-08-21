"Нафтогаз" анонсировал новое решение для сдерживания цен на газ

НАК "Нафтогаз Украины" предложит новое решение, которое сдержит повышение цены на газ для населения в "холодный" период.

Об этом написал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Коболев отметил, что на сегодня в результате введения рыночных цен на газ его стоимость для населения снизилась уже на 25% от зимнего уровня.

"Биржевые прогнозы указывают на то, что в холодные месяца цена газа будет увеличиваться. От рыночных цен по закону зависит и наша отпускная цена… Выход есть. Мы пробили бюрократические стены толщиной в Великую Китайскую стену и готовы уже завтра (21 августа - ред) предложить новое решение", - отметил Коболев.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" в августе 2019 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,5% по сравнению с действующей в июле – с 6020,4 гривен до 5568 гривен за 1 тысячу кубических метров.

В июле "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 11,7% по сравнению с июнем.

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Экономическая правда