В Украине полноценно заработала налоговая служба

Кабинет министров полноценно запустил Государственную налоговую службу, возложив на нее функции по реализации налоговой политики, госполитики по администрированию единого социального взноса, а также в сфере борьбы с правонарушениями налогового законодательства.

Такое решение правительство приняло на заседании 21 августа, свидетельствуют материалы, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно пояснительной записке к проекту соответствующего распоряжения, треть персонала уже переведена из Государственной фискальной службы в налоговую.

Напомним:

18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение о создании Государственной налоговой и Государственной таможенной службы путем реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения.

6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС, а 20 марта объявил конкурс на занятие должностей руководителей ГНС и ГТС.

8 мая председателем Государственной налоговой службы назначен победитель конкурса Сергей Верланов, который до этого работал заместителем министра финансов.

Сейчас из Государственной фискальной службы 400 человек уже переведены в новосозданную Государственную налоговую службы.

В начале июля Государственная налоговая служба пополнилась 150 сотрудниками.

1 августа стало известно, что налоговая служба заработает после того, как в ведомство будет переведена треть персонала Государственной фискальной службы.