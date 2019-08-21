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"Львовгаз" теряет сотрудников из-за низких зарплат

Среда, 21 августа 2019, 14:34

За 7 месяцев из компании "Львовгаз" уволились 200 сотрудников из-за низких зарплат, такая ситуация вызвана "замороженными" тарифам на распределение газа, которые с 2016 года не пересматривает НКРЭКУ.

Об этом сообщает пресс-служба "Львовгаза".

"На сегодня средний уровень заработной платы в АО "Львовгаз" на 30% меньше, чем в энергетической отрасли. Средняя зарплата работника компании составляет 8407 грн, в то же время средняя оплата труда в промышленности в области - 10 500 грн. Поэтому опытные работники ищут более оплачиваемую работу", - отметили в компании.

"Расходы на оплату труда работников компании заложены в тарифе на распределение природного газа, который является составной цены на газ. Структура тарифа определяется и устанавливается НКРЭКУ. С конца 2016 года госрегулятор не пересматривал его", - заявил глава правления АО "Львовгаз" Юрий Войсович.

В "Львовгазе" подчеркивают, что все обращения газораспределительных предприятий в НКРЭКУ по установлению экономически обоснованного тарифа на распределение в структуре цены на газ "пока остаются без рассмотрения".

Экономическая правда

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