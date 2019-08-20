Новости 20 августа: Рейдерство, бюджет и госкомпании, которые "нужно расчленить"
О субсидиях. Монетизированную субсидию будут выдавать 34 банка, для должников оставили Ощадбанк.
О рейдерстве. Бизнес предлагают защищать от рейдерства с помощью электронно-цифровой подписи. В тоже время Опендатабот уже начал оповещать всех украинских бизнесменов об изменениях в их компаниях через смс и емейл.
О бюджете. Бюджет недополучил около 95 миллионов из-за занижения стоимости недр.
О гривне. В Нацбанке объяснили, почему укрепилась гривня.
О тарифах. У Зеленского готовятся удешевить электроэнергию для промышленности.
О кадровых перестановках. Лавренчук уходит из "Райффайзен банка Аваль".
О потребителях газа. "Нафтогаз" ожидает, что НКРЭКУ отменит "санкции" за недобор газа ОСМД и другим потребителям по ПСО.
О госкомпаниях. Внештатный советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что крупные госкомпании, которые являются монополистами, нужно "убить и расчленовать".
Вы хотите узнать больше?
Как российский бизнес "вгрызался" в Украину и что изменилось
Влияние российских госкомпаний на экономику Украины уменьшилось. Однако в некоторых отраслях доля и влияние РФ до сих пор ощутимы.(укр)
Незаконные финансовые потоки: как Украина может использовать эти средства для экономического роста
Основной ресурс для преодоления бедности — не кредиты МВФ и не иностранные инвестиции, а средства украинцев, в том числе те, которые формируют незаконные финансовые потоки через границу Украины. Надо сделать их легальными. (укр)
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua