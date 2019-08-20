Новости 20 августа: Рейдерство, бюджет и госкомпании, которые "нужно расчленить"

О субсидиях. Монетизированную субсидию будут выдавать 34 банка, для должников оставили Ощадбанк.

О рейдерстве. Бизнес предлагают защищать от рейдерства с помощью электронно-цифровой подписи. В тоже время Опендатабот уже начал оповещать всех украинских бизнесменов об изменениях в их компаниях через смс и емейл.

О бюджете. Бюджет недополучил около 95 миллионов из-за занижения стоимости недр.

О гривне. В Нацбанке объяснили, почему укрепилась гривня.

О тарифах. У Зеленского готовятся удешевить электроэнергию для промышленности.

О кадровых перестановках. Лавренчук уходит из "Райффайзен банка Аваль".

О потребителях газа. "Нафтогаз" ожидает, что НКРЭКУ отменит "санкции" за недобор газа ОСМД и другим потребителям по ПСО.

О госкомпаниях. Внештатный советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что крупные госкомпании, которые являются монополистами, нужно "убить и расчленовать".

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