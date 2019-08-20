Лавренчук уходит из "Райффайзен банка Аваль"

Владимир Лавренчук

Наблюдательный совет АО "Райффайзен банк Аваль" принял решение назначить Александра Писарука новым главой правления.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Это решение должно быть согласовано государственными органами надзора.

54-летний украинец – банкир высшего ранга с 27 годами опыта, включая руководящие должности в ведущих международных банках, а также в Национальном банке и МВФ.

Владимир Лавренчук занимал должность главы правления "Райффайзен Банк Аваль" на протяжении предыдущих 14 лет.

"Лавренчук внес весомый вклад в успех Райффайзен Банка Аваль. Он передает своему преемнику сильный банк", — сказал Мартин Грюль, председатель наблюдательного совета банка.

Напоминаем:

"Райффайзен Банк Аваль" зарегистрирован 27 марта 1992 года.

С октября 2005 года банк стал частью австрийской банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ.

По состоянию на 30 июня 2019 года Группа Райффайзен владела 68,28% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития – 30%.

Широкий перечень банковских услуг предоставляются 2,5 млн клиентам Райффайзен Банка Аваль через общенациональную сеть, в которую входят 499 отделений по всей Украине.

Экономическая правда