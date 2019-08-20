Лавренчук уходит из "Райффайзен банка Аваль"
Наблюдательный совет АО "Райффайзен банк Аваль" принял решение назначить Александра Писарука новым главой правления.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Это решение должно быть согласовано государственными органами надзора.
54-летний украинец – банкир высшего ранга с 27 годами опыта, включая руководящие должности в ведущих международных банках, а также в Национальном банке и МВФ.
Владимир Лавренчук занимал должность главы правления "Райффайзен Банк Аваль" на протяжении предыдущих 14 лет.
"Лавренчук внес весомый вклад в успех Райффайзен Банка Аваль. Он передает своему преемнику сильный банк", — сказал Мартин Грюль, председатель наблюдательного совета банка.
Напоминаем:
"Райффайзен Банк Аваль" зарегистрирован 27 марта 1992 года.
С октября 2005 года банк стал частью австрийской банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ.
По состоянию на 30 июня 2019 года Группа Райффайзен владела 68,28% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития – 30%.
Широкий перечень банковских услуг предоставляются 2,5 млн клиентам Райффайзен Банка Аваль через общенациональную сеть, в которую входят 499 отделений по всей Украине.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua