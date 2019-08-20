Бизнес предлагают защищать от рейдерства с помощью ЭЦП

Уже с осени в Украине планируют запустить проект, который позволит бизнесу легче защищаться от рейдерства, используя для этого электронно-цифровую подпись.

Об этом на своей странице в Facebook написал соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет, который стал советником временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.

"Мы хотим дать возможность любому бизнесу дополнять свой устав простым положением: регистрационные действия, связанные с этим бизнесом, должны сопровождаться дополнительным электронным документом, на которые наложены ЭЦП лиц, которые определит бизнес", - написал Дубилет.

При этом бизнес сможет самостоятельно определять: достаточно ли электронно-цифровой подписи директора, или нужны ЭЦП всех собственников.

"Изменения в устав вносятся, как и сейчас, через нотариусов", - пояснил советник временно исполняющего обязанности главы СБУ.

Такие нововведения, отмечает Дубилет, обяжут всех регистраторов перед проведением регистрационного действия проверять, нет ли у бизнеса, по которому планируется действие, этой дополнительной защиты. Если она есть, то требовать соответствующие ЭЦП.

"Таким образом, бизнес сможет реально защититься. Ведь кража или взлом ЭЦП — это намного более редкие кейсы, чем, условно, подкуп регистратора (это я знаю еще по банковскому опыту)", - подчеркнул Дубилет.

И добавил, что этот проект станет лишь одной из немногих мер, которую планируют внедрить для борьбы с рейдерством в Украине.

Напомним:

16 июля бывший директор по информационным технологиям "Приватбанка", соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет стал советником временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.

После своего назначения Дубилет сообщил, что примет участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине в качестве эксперта по информационным технологиям.

Позже он сообщал, что в Украине планируют создать систему, которая будет предупреждать граждан о захвате их недвижимости или бизнеса.

А 20 августа Опендатабот уже начал бесплатно оповещать всех владельцев бизнеса об изменении регистрационных данных с помощью смс и емейл.

Экономическая правда