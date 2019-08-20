Бюджет недополучил около 95 миллионов из-за занижения стоимости недр

Исследование Госаудитслужбы установило занижение начальной стоимости специальных разрешений на пользование недрами углеводородной группы, из-за чего государственный бюджет расчетно недополучил около 95 миллионов гривен.

Об этом говорится в письме Госаудитслужбы от 23 мая 2019 года на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, который обнародовал глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Темой письма является жалоба аудиторов на действия руководства Украинского государственного геологоразведочного института, которое опирается проведению аудита остальных расчетов стоимости специальных разрешений.

Всего в течение 2015-17 годов Госгеонедрами на основании таких расчетов Института осуществлено выдачу, переоформление или продление срока действия 1536 специальных разрешений на пользование недрами, от которых в бюджет поступило 2,6 млрд гривен.

"Вместе с тем руководство Института, игнорируя запросы Госаудитслужбы и каждый раз меняя аргументы (изъятие документов правоохранительными органами без конкретизации какими именно; истечения сроков их хранения, хотя они являются первичными документами и их наличие определено законодательством, необходимость предоставления программы аудита, хотя без первичных документов ее составление является невозможным т.п.), не предоставляет соответствующих документов", - заявляют аудиторы Гройсману.

Аудиторы просят поручить Государственной службе геологии и недр безотлагательно решить вопрос с документами и прекратить противодействие со стороны руководства института.

"То, что государственные аудиторы вынуждены просить премьера о доступе к документам государственного института о расчете стоимости недр на миллиарды гривен, свидетельствует, что структура органов управления недрами вышла из под контроля действующего правительства", - считает Глеб Каневский.

Напомним:

Ранее Государственная аудиторская служба по результатам проверки деятельности Госгеонедра с 2015 по 2017 годы пришла к выводу, что разрешения на добычу газа компании российского олигарха Фукса были выданы незаконно.

Украинский государственный геологоразведочный институт является единственным в Украине научно-исследовательским учреждением, осуществляющим научное сопровождение всех стадий геологоразведочных работ на все виды полезных ископаемых.

С 2011 года Институтом руководит ученый Сергей Гошовский.

Экономическая правда