"Нафтогаз ожидает", что НКРЭКУ отменит "санкции" за недобор газа ОСМД и другим потребителям по ПСО

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает решения НКРЭКУ, которым потребители по ПСО уже не будут обязаны компенсировать убытки поставщику газа, если фактическое потребление отклоняется от заказанных объемов.

Об этом сообщается на официальном сайте НАК.

В заявлении "Нафтогаза" отмечается, что он приветствует опубликованный на сайте НКРЭКУ проект постановления "О внесении изменений в правила поставки природного газа" и призывает регулятора принять эти изменения в максимально сжатые сроки.

Постановление НКРЭКУ предусматривает дополнение категорий потребителей, к которым поставщик газа не может обратиться с претензией о компенсации убытков, если фактическое потребление было меньше или больше за заказанный объем газа.

Сейчас такое исключение распространяется только на бытовых потребителей. НКРЭКУ предлагает дополнить этот перечень всеми потребителями, которые получают газ на условиях ПСО (по специальным обязанностям).

К таким относятся, например, ОСМД и ЖСК с собственными котельными, заключающие прямые договоры с "Нафтогазом" на отопительный сезон.

Напомним, ЭП ранее писала о конфликте между "Нафтогазом" и ОСМД, который возник из-за требования НАК возместить ущерб, который у него возник из-за недобора заказанного газа ОСМД. Значительная часть ОСМД считала такие "убытки" "Нафтогаза" недоказанными и платить отказывалась.

Отметим, что НКРЭКУ использовала в проекте Постановления именно один из вариантов решения проблемы, предложенный ЭП.

Однако в "Нафтогазе" отмечают, что до принятия Постановления они будут вынуждены и дальше накладывать "штрафы" на потребителей, фактические объемы отбора которых имеют значительные отклонения от заказанных объемов.

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Роман Скляров, ЭП