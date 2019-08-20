Украинских бизнесменов начали оповещать об изменениях в их компаниях

Опендатабот начал бесплатно оповещать всех владельцев бизнеса об изменении регистрационных данных с помощью смс и емейл.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что на сегодняшний день одна из самых больших проблем, с которой сталкивается бизнес, - это рейдерство.

Так, еженедельно в Украине происходит около 3500 изменений в компаниях. Большинство из них касаются смены директора, адреса, бенефициаров.

"Самая простая возможность защитить свой бизнес - это мониторить изменения в компаниях", - отметили в Опендатаботе.

Однако, подчеркнули эксперты, не все украинцы были подписаны на сервис мониторинга компаний, и поэтому не имели возможность защитить собственный бизнес.

"Чтобы преодолеть эту проблему, мы сделали сервис уведомлений об изменениях доступным для всех украинцев - мы отправили уведомление об изменениях путем смс и емейл. Эти данные указываются при регистрации компании", - рассказал основатель сервиса Алексей Иванкин.

Отмечается, что контактные данные в ЕГР имеют почти 90% компаний, в которых были изменения.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Украине планируют создать систему, которая будет предупреждать граждан о захвате их недвижимости или бизнеса.

22 июля президент подписал указ о противодействии рейдерству.

Также напомним, что 29 июля Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных и эти данные перестали обновляться в Opendatabot. Однако уже 6 августа НАПК снова открыло реестр.

Напомним: ежегодно в Украине происходит около 400 рейдерских захватов, и больше всего - в Киеве.

Экономическая правда