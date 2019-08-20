В Нацбанке объяснили, почему укрепилась гривня
Укреплению гривни в этом году способствовал ряд факторов.
Об этом заявил заместитель главы правления НБУ Дмитрий Сологуб во время круглого стола, организованного Finclub.
"Первый фактор - поведение нерезидентов. Мы видим увеличение спроса нерезидентов на украинские ОВГЗ. Вложения нерезидентов на сегодня составляют около 92 млрд грн", - сказал Сологуб.
По его словам, интерес нерезидентов к украинским ценным бумагам - не краткосрочная явление.
"Мы стараемся контролировать струтктуру погашения. Ценных бумаг с годовым сроком погашения в портфеле нерезидентов треть. Нерезиденты вкладываются в длинные бумаги", - добавил он.
Подобный спрос со стороны нерезидентов объясняется фактором улучшения доступа к украинскому рынку, после того как международный депозитарий Cleаrstream открыл свой счет в депозитарии НБУ. Это упростило доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку ценных бумаг.
"Вторая причина укрепления гривни - нормальная макроэкономическая ситуация в Украине умноженная на адекватную монетарную и фискальную политику", - отметил заместитель главы правления Нацбанка.
Галина Калачева, ЭП
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