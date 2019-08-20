В Нацбанке объяснили, почему укрепилась гривня

Укреплению гривни в этом году способствовал ряд факторов.

Об этом заявил заместитель главы правления НБУ Дмитрий Сологуб во время круглого стола, организованного Finclub.

"Первый фактор - поведение нерезидентов. Мы видим увеличение спроса нерезидентов на украинские ОВГЗ. Вложения нерезидентов на сегодня составляют около 92 млрд грн", - сказал Сологуб.

По его словам, интерес нерезидентов к украинским ценным бумагам - не краткосрочная явление.

"Мы стараемся контролировать струтктуру погашения. Ценных бумаг с годовым сроком погашения в портфеле нерезидентов треть. Нерезиденты вкладываются в длинные бумаги", - добавил он.

Подобный спрос со стороны нерезидентов объясняется фактором улучшения доступа к украинскому рынку, после того как международный депозитарий Cleаrstream открыл свой счет в депозитарии НБУ. Это упростило доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку ценных бумаг.

"Вторая причина укрепления гривни - нормальная макроэкономическая ситуация в Украине умноженная на адекватную монетарную и фискальную политику", - отметил заместитель главы правления Нацбанка.

Галина Калачева, ЭП