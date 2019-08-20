Монетизированную субсидию будут выдавать 34 банка, для должников оставили Ощадбанк

Кабмин расширил перечень банков, через которые украинцы смогут получать монетизированного субсидию, теперь это будет один из 34 уполномоченных банков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В ведомстве отметили, что начиная с октября этого года выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты, на которые пенсионеры получают пенсию.

Тем субсидиантам, кто еще не вышел на пенсию, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в Ощадбанке.

Если субсидиант желает получать субсидию в другом банке, он должен обратиться в управление соцзащиты с соответствующим заявлением. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию наличными.

В Кабмине подчеркивают, что нововведение не касается субсидиантов, которым назначена безналичная форма помощи. Речь идет о домохозяйствах, которые имеют долги за коммунальные услуги. Они и дальше будут получать субсидию исключительно через Ощадбанк.

Зимнюю субсидию управления соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в 1-2 кварталах 2019 года.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" призвал правительство полностью перейти на наличную форму монетизации субсидий.

Монетизированную субсидию можно получать через любой из ниже перечисленных банков:

АО "Укрэксимбанк"

АО "Ощадбанк"

ПАО КБ "ПРИВАТБАНК"

ПАО АБ "Укргазбанк"

ПАО "Укрсоцбанк"

ПАО "Райффайзен Банк Аваль"

ПАО "Кредобанк"

ПАО "УкрСиббанк"

ПАО "Идея Банк"

ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"

ПАО "МКБ"

ПАО "АЛЬФА-БАНК"

ПАО "ОТП Банк"

ПАО "Банк Альянс"

ПАО АКБ "Львов"

ПАО АКБ "Индустриалбанк"

ПАО "МТБ БАНК"

ПАО АБ "Пивденный"

ПАО "Полтава-банк"

ПАО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"

ПАО "Восточно-УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ"

ПАО "МЕГАБАНК"

ПАО "СКАЙ БАНК"

ПАО "Юнекс Банк"

ПАО "Коммерческий Индустриальный Банк"

ПАО "Универсал Банк"

ПАО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР"

ПАО "АКБ" РАДАБАНК "

ПАО "БАНК ВОСТОК"

ПАО "Банк инвестиций и сбережений"

ПАО "АКБ "КОНКОРД"

ПАО "МОТОР-БАНК"

ПАО "КБ" Аккордбанк "

ПАО "КРИСТАЛБАНК"

Роман Скляров, ЭП