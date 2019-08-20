УЗ и Нафтогаз нужно убить и расчленить - советник Зеленского

Внештатный советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что крупные госкомпании, которые являются монополистами, нужно разделять на части и продавать.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

"Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК Нафтогаз, Укрзализныцю. Те монстры, которые мешают жить и дышать не дают, типа Государственной продовольственно-зерновой корпорации, Укрспирта ... должны просто уйти", - подчеркнул он.

По его словам, Укрспирт "должен быть полностью приватизирован". Устенко добавил, что в Государственной продовольственно-зерновой корпорации "смысловой нагрузки в принципе не существует".

Советник Зеленского считает, что Укрзализныцю нужно разделить и продать, оставив в руках государства "стратегические вещи и не очень интересные для бизнеса".

"Я не воспринимаю все эти разговоры, что "не смейте говорить о приватизации, когда мы находимся внизу пике экономического цикла". Это правда, но, во-первых, никто не сказал, что завтра в мире будет улыбающаяся ситуация для всех рынков и для Украины в частности. Там тоже есть угрозы и серьезные риски.

Но что для нас лучше: ждать, когда ситуация на рынке станет лучше и мы тогда продадим и получим больше денег, но при этом несколько лет будем продолжать закрывать глаза на то, что вымывается наш государственный ресурс", - сказал Устенко.

Напомним:

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук заявлял, что в первую очередь нужно продать государственные банки. По его словам, на продажу могут быть выставлены и миноритарные доли в Укрзализныце и Укрпочте.

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что часть акций УЗ могут продать иностранным инвесторам, чтобы привлечь средства на развитие компании.