Новости дня: о Wizz Air, новом министре финансов и конце ремонта дорог

О чем все говорили сегодня?

О Wizz Air. Компания возобновит работу украинской "дочки". А еще запустит рейсы из Киева и Харькова в Краков.

Об "Ощадбанке". Дело против "Ощадбанка" инициировали люди из окружения "семьи" Януковича.

О дорогах. "Укравтодор" завершил сезон строительства и ремонта дорог в 2018 году.

Об "антирейдерском" законопроекте. Правительство его одобрило. Он предусматривает лишение коммунальных предприятий права осуществлять регистрационные действия.

О "Газпроме". Российский гигант не смог избежать уплаты 172-миллиардного штрафа в Украине.

О кадровых изменениях. Гройсман хочет назначить Маркарову министром финансов.

И об украинском лоукостере. SkyUp запустил продажи билетов по Украине от 500 гривен.

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Взлет или посадка? Что происходит с региональными аэропортами

Правительство планирует повысить пассажиропоток за счет развития малых аэропортов и строительства новых. В каком сейчас состоянии региональные аэропорты и откуда взять средства на их развитие.

"Черная пятница", "киберпонедельник" и другие. Как уберечь себя от обмана

Что следует знать о "черной пятнице" в Украине и как не стать жертвой "суперскидок" и "распродаж".