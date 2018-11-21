"Черная пятница", "киберпонедельник" и другие. Как уберечь себя от обмана

Что следует знать о "черной пятнице" в Украине и как не стать жертвой "суперскидок" и "распродаж". (укр)

За два дні, 23 листопада, відбудеться один з найбільших розпродажів року — "чорна п'ятниця". Якщо у США цей день — давня щорічна традиція, то українські магазини почали використовувати цей інструмент недавно.

За океаном знижки на популярні товари в цей день сягають 90%. В Україні, як показує практика попередніх років, на дисконт понад 50% не варто сподіватися.

Українські ритейлери використовують цей привід радше як маркетингову кампанію або як можливість розпродати товар, який давно залежався на прилавках або складах.

Як потенційному покупцю підготуватися до "чорної п'ятниці", вберегти себе від шахрайства та зекономити?

Трохи історії

Є кілька версій походження "чорної п'ятниці". Цей термін почали вживати після "золотої" кризи у США 1869 року. Тоді спекулянти спровокували різке зростання цін на золото на фондових біржах, масово скуповуючи дорогоцінний метал.

"Пожежу" загасило державне казначейство США, яке викинуло на ринок значний обсяг золота. У підсумку ціни обвалилися на 30%. Буцміто після цього день обвалу стали називати "чорною п'ятницею".

За іншою версією, цей термін вигадали у 1960-х роках, щоб охреслити день, коли стартує полювання за різдвяними покупками. "Чорною" вважається перша п'ятниця після Дня подяки, яка припадає на проміжок між 23 та 29 листопада.

Називають її так через те, що в той час облік у магазинах вели двома кольорами: червоним, який означав втрату грошей, та чорним, яким позначали прибуток. У цей день магазини ніби переходили від "червоних" збитків до "чорного" прибутку.

За даними Національної федерації роздрібної торгівлі США, у 2017 році продажі за листопад-грудень сягнули 691,9 млрд дол. У "чорну п'ятницю" було витрачено 7,9 млрд дол, у Cyber Monday — 6,59 млрд дол.

Боротьба з дисконтні телевізори. Бразилія. www.standard.co.uk

Що таке "чорна п'ятниця" по-українськи

В Україні "чорна п'ятниця" є радше маркетинговим ходом, ніж традицією. Через те, що український ринок тінізований, об'єктивно оцінити масштаби прибутків магазинів у цей день неможливо.

"Підбити підсумки продажів можливо у країнах, де обліковується весь товар. У нас 40% економіки в тіні, тому ніхто ніколи не дає ніякої інформації", — пояснює голова Аналітичного центру соціально-економічних досліджень ім. Грушевського Олексій Дорошенко.

Разом з тим, за оцінкою директора з маркетингу компанії Omnicore Юлії Шилової, напередодні "чорної п'ятниці" купівельна активність громадян знижується на 10-15%. На її думку, це може свідчити про схильність українців заощаджувати перед днем знижок.

"В інтернет-магазинах трафік збільшується у два-три рази, а коефіцієнт транзакцій зростає до десяти разів", — пояснює Шилова.

Для виробників "чорна п'ятниця" означає період, коли вони можуть швидко продати залишки продукції та сезонні товари, розрекламувати свій бренд та зібрати інформацію про смаки аудиторії. Проте головна мета для магазинів в цей день — заробити якомога більше грошей.

Магазини можуть пропонувати вагомі знижки і на найдорожчі товари, і на старі колекції.

"Важливо, щоб людина зайшла в магазин. Якщо вона там, вірогідність придбання нею товару зростає", — каже генеральний директор маркетингового агентства Geometry Global Ukraine Юлія Мазур.

За її словами, "чорна п'ятниця" для українських ритейлерів — це прекрасна можливість заповнити паузу перед сезоном новорічних продажів.

"Люди купують подарунки до Нового року з грудня, а в листопаді накопичують кошти. Щоб не відбувалося спаду продажів, бізнес створює нові свята", — зазначає Мазур.

Через це "чорна п'ятниця" в багатьох магазинах починається за тиждень до цього дня, а підготовка до свята — ще раніше.

"Перш за все, важливо забезпечити ІТ-інфраструктуру, щоб сайт не впав під натиском користувачів. Також ґрунтовно готуються контакт-центр та логістика, адже навантаження на ці підрозділи суттєво зростає. Переддень "чорної п'ятниці" — напружений час для дизайнерів та маркетологів", — каже Шилова.

Cyber Monday

Одразу після "чорної п'ятниці" на споживачів чекає наступне свято затятих шоперів — так званий кіберпонеділок.

Cyber Monday, онлайн-версія "чорної п'ятниці", відбувається в перший понеділок після неї. Цю традицію у 2005 році започаткував ресурс Shop.org, онлайн-підрозділ Національної федерації роздрібної торгівлі США.

Федерація помітила, що в останні роки продажі в інтернеті досягали піку в понеділок, після Дня подяки. За даними Adobe Digital Insights, в цей день у 2017 році інтернет-покупці витратили 6,6 млрд дол, що на 16,5% більше, ніж у 2016 році.

В Україні в цей день інтернет-магазини теж пропонують знижки. Від "чорної п'ятниці" кіберпонеділок відрізняється тим, що знижки пропонують лише інтернет-магазини.

Як вберегтися від обману

Хоча напередодні "чорної п'ятниці" всі вітрини та банери сайтів спокушають покупців великими знижками та акційними пропозиціями, на практиці буває інакше.

За словами маркетологів, деякі магазини можуть шахраювати: замість шалених знижок споживач отримує браковані речі або навіть вищі ціни. Ось кілька порад для тих, хто планує в цей день долучитися до всесвітнього розпродажу.

Перше. Реклама та яскраві вивіски в магазинах можуть ввести в оману навіть найбільш раціонального покупця, тому перед придбанням товару слід спитати себе, чи справді ця річ потрібна.

Варто заздалегідь скласти план дій та розрахувати бюджет. Якщо оплата відбуватиметься картою, можна встановити на цей день ліміт, щоб не витратити зайве.

Покупці вбігають в торговий центр в Юджині, штат Орегон Washington Post

Друге. Речі завжди можна повернути. Якщо був придбаний непотрібний або бракований товар, то за наявності чека покупку приймуть назад протягом 14 днів.

Винятки — продовольчі товари, ліки, предмети гігієни, іграшки, білизна, друковані видання, ювелірні вироби. Найбільш популярних товарів — одягу та техніки — це не стосується.

Разом з тим, обмін та повернення товару не завжди відбувається легко. Якщо виникають проблеми, можна звернутися до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Третє. Перед придбанням товару слід перевірити, чи реальна ця знижка. Часто товари, позначені великою знижкою, продаються за ту ж ціну, що і до "знижки", а інколи — навіть дорожче.

Найбільш надійний спосіб вберегтися від шахраїв — заздалегідь вивчити ціни на необхідні товари. Також існують онлайн-сервіси, які допоможуть порівняти ціни на обрані товари з іншими пропозиціями на ринку.

Наприклад, користувачі пошукової системи Google можуть зайти в "Google покупки". Для великих світових торговельних майданчиків розроблені окремі сервіси: AliTools, Aliexpress Shopping Assistant, Camelcamelcamel.

Четверте. Врто знати переваги та недоліки інтернет-шопінгу.

Купівля в інтернеті дозволяє відкласти товар, призначений для придбання в "чорну п'ятницю", у віртуальну корзину. Це важлива перевага, вона дозволяє оперативно придбати обраний товар, випереджаючи інших покупців.

Крім того, купуючи онлайн, можна звільнити себе від виснажливих марафонів у чергах до магазину та до каси.

Проте в інтернеті важко перевірити стан продукції, тому найбезпечніше купувати без попередньої оплати. Цей спосіб дозволяє сплатити за товар під час його отримання — після перевірки якості.

П'яте. Зекономити в цей день також допоможе сashback. Завдяки цьому інструменту, який застосовує чимало банків в кооперації з торговими мережами, власник отримує частину витраченої суми на свій рахунок.

Загалом, за словами Дорошенка, ситуація з шахрайством і зниженням цін може суттєво змінитися завдяки новим способам співпраці торгових центрів з риелторами.

Якщо раніше ТЦ співпрацювали з риелторами за звичайними договорами оренди, то тепер все більше торгових центрів переходять на фіксовану орендну плату та відсоток від продажів.

"Це означає, що торгові майданчики будуть стимулювати ритейлерів робити справжні знижки, адже вони зацікавлені у прибутку", — зазначає Дорошенко.