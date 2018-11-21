Wizz Air відновить роботу української "дочки"

"Візз Ейр Україна" має на меті отримати ліцензію українського авіаперевізника вже у 2019 році.

Про це йдется у заяві авіакомпанії Wizz Air за результатами зустрічі її генерального директора Джозефа Вараді та Президента України Петра Порошенка 21 листопада.

Вони обговорили законодавчі, регуляторні та економічні умови, необхідні для досягнення фінальних домовленостей у рамках довгострокової бізнес-пропозиції.

Відновлення діяльності "Візз Ейр Україна", зокрема, дозволило б створити близько 6 тисяч локальних робочих місць, заявили у компанії.

Wizz Air має намір інвестувати 2,5 млрд доларів для збільшення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 та Airbus A321. Ці літаки будуть поставлені на бази авіакомпанії у Києві та інших регіонах України. У результаті, запланований обсяг перевезених пасажирів складатиме 6 млн на рік до 2025 року.

"Візз Ейр Україна" припинила роботу в квітні 2015 року. Таке рішення було прийнято в зв'язку з бойовими діями на Сході Україні, девальвацією і нестабільністю гривні.

Нагадаємо, Wizz Air відкриє три нових рейси з України протягом листопада-грудня 2018 року.