Гройсман хоче призначити Маркарову міністром фінансів

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує Верховній Раді затвердити Оксану Маркарову на посаді міністра фінансів.

Про це 21 листопада повідомляє департамент інформації та комунікацій Кабінету міністрів.

Зазначається, що рішення стосовно Маркарової, яка наразі виконує обов’язки міністра фінансів, Гройсман прийняв за підсумками консультацій з парламентською коаліцією.

У квітні кабмін призначив Маркарову на посаду першого заступника міністрів фінансів.

У червні 2018 року кабмін призначив Маркарову на посаду виконуючого обов'язки міністрів фінансів, до цього вона кілька років була першим заступником.

До призначення на посаду Маркарова 12 років очолювала Інвестиційну групу ІТТ в якості Голови правління - Президента ПрАТ ІК ІТТ-Інвест.

Крім того прем'єр запропонував розглянути у Раді подану раніше заяву Тараса Кутового про його звільнення за власним бажанням з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Українська правда