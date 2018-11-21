"Газпром" не зміг уникнути сплати 172-мільярдного штрафу в Україні

Верховний суд України залишив без задоволення касаційну скаргу російського державного монополіста "Газпром" на стягнення Антимонопольним комітетом 172 мільярдів гривень штрафу та пені.

Про це йдеться в рішенні суду.

Суд залишив без змін постанову Господарського суду міста Києва від 19 червня і постанову Київського апеляційного господарського суду від 30 серпня.

У тексті документа зазначено, що судові акти попередніх інстанцій були прийняті з дотриманням норм матеріального і процесуального права.

"Постанова набуває законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає", - йдеться в рішенні суду.

У 2017 році суд зобов’язав "Газпром" виплатити до Державного бюджету України більше 171 мільярда гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Компанія продовжує оскаржувати рішення та дії державного виконавця.

Як повідомлялося, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України вирішив оштрафувати "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами.

У черговий раз 22 лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який виріс вже до 172 млрд грн (близько 6,4 млрд доларів) за рахунок пені за його несплату.

Господарський суд Києва 17 березня 2017 року постановив стягнути 172 млрд грн з російської компанії на підставі судового рішення, що вступило в законну силу.

Антимонопольний комітет України 11 квітня 2017 року направив до Державної виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення з ВАТ "Газпром" 172 млрд грн.

Як повідомлялося, Господарський суд Києва дозволив стягнути 79,877 млн гривень дивідендів "Газтранзиту" у рамках примусового стягнення з ПАТ "Газпром" штрафу АМКУ.

У липні Апеляційний суд скасував це рішення.

"Газпрому" і "Нафтогазу" належить по 40,2174% акцій "Газтранзиту", ще 19,5652% акцій - турецькій компанії Turusgas.

Газтранзит був створений у 1997 році для розширення пропускної здатності ГТС України для збільшення обсягів транзиту російського газу в Туреччину і країни Балканського регіону.

Компанія реалізує проект з нарощування потужності магістрального газопроводу Ананьєв-Тирасполь-Ізмаїл, який проходить по території Одеської області та Молдови.

Економічна правда