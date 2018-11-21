Справу проти "Ощадбанку" ініціювали люди з оточення "сім'ї" Януковича

Обставини справи щодо можливого зловживання голови "Ощадбанку" Андрія Пишного стосуються встановлення банком нульової ставки за арештованими депозитами одній із клієнток — дружині колишнього українського високопосадовця з оточення екс-президента Януковича.

Про це повідомили Економічній правді в прес-службі банку.

Правоохоронні органи не пред’являли звинувачень до посадових осіб державного "Ощадбанку", в тому числі до голови правління Андрія Пишного.

"Обставини справи стосуються договірних відносин між "Ощадбанком" та його клієнтом - дружиною колишнього українського високопосадовця, яка має депозитні вклади в "Ощадбанку". Оприлюднити прізвище клієнтки нам забороняє банківська таємниця", - зазначили в прес-службі.

За словами представників банку, ці кошти арештовано в рамках кримінальних проваджень, ініційованих правоохоронними органами відносно осіб з оточення колишнього президента Віктора Януковича.

"В "Ощадбанку" з червня 2014 року за рішенням уповноваженого колегіального органу встановлено нульову ставку для всіх без винятку арештованих вкладів із повідомленням про це вкладників відповідно до умов депозитних договорів. Таке рішення відповідає банківській практиці в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як підкреслили в прес-службі, у 2017 році зазначена клієнтка "Ощадбанку" подала через своїх представників цивільний позов до суду про зобов’язання банку донарахувати проценти за арештованими правоохоронними органами строковими вкладами.

Судом першої інстанції прийнято рішення про відмову в задоволені цивільних позовів клієнта до "Ощадбанку". Наразі справа переглядається апеляційним судом.

"Після відмови суду у задоволенні цивільних позовів для затягування процесу та тиску з метою задоволення своїх вимог адвокат клієнтки звернувся до Національного антикорупційного бюро з заявою про вчинення кримінального правопорушення службовими особами "Ощадбанку" у вигляді привласнення та розтрати майна вказаної вище фізичної особи, на яке накладено арешт", - пояснюють в банку.

"Детектив НАБУ, вбачаючи відсутність складу та події злочину, відмовив у порушенні кримінального провадження та внесенні заяви до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в банку, такі дії детектива НАБУ було оскаржено адвокатами клієнта. Правоохоронні органи були змушені розпочати розслідування процедурно, по факту самого повідомлення, згідно із судовою практикою.

Суд зобов’язав уповноважених осіб НАБУ внести відомості до ЄРДР про ймовірне вчинення кримінального правопорушення.

"На сьогодні детективом НАБУ здійснюється перевірка викладених у заяві адвокатів клієнта обставин. Підкреслюємо, НАБУ відкрито справу за фактом, що свідчить про відсутність жодних підстав для притягнення посадовців банку до кримінальної відповідальності", - заявили в "Ощадбанку".

Раніше ЕП повідомляла, що Національне антикорупційне бюро розслідує кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем і привласнення майна головою "Ощадбанку" Андрієм Пишним та його підлеглими.

Економічна правда