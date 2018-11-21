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В Україні завершився сезон ремонту доріг

Середа, 21 листопада 2018, 13:15

"Укравтодор" завершив роботи з будівництва та ремонту доріг у 2018 році.

Про це під час засідання уряду сказав керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак.

 

За його словами, сезон з будівництва та ремонту доріг уперше закінчений наприкінці жовтня - початку листопада.

 

"Ми завершили будівельний сезон. Чи не вперше за роки незалежності він завершений наприкінці жовтня - початку листопада. Це європейський рівень виконання робіт у межах будівельного сезону. Цього року ми дотримувалися маршрутного принципу. Наша мета - до 2022 року поєднати всі обласні центри між собою", - сказав Новак.

За його словами, на дорогах державного значення виконано 95% робіт.

"Наш основний принцип - економне використання бюджетних коштів", - підкреслив Новак.

 

Економічна правда

дороги Укравтодор ремонт будівництво

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