В Україні завершився сезон ремонту доріг

"Укравтодор" завершив роботи з будівництва та ремонту доріг у 2018 році.

Про це під час засідання уряду сказав керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак.

За його словами, сезон з будівництва та ремонту доріг уперше закінчений наприкінці жовтня - початку листопада.

"Ми завершили будівельний сезон. Чи не вперше за роки незалежності він завершений наприкінці жовтня - початку листопада. Це європейський рівень виконання робіт у межах будівельного сезону. Цього року ми дотримувалися маршрутного принципу. Наша мета - до 2022 року поєднати всі обласні центри між собою", - сказав Новак.

За його словами, на дорогах державного значення виконано 95% робіт.

"Наш основний принцип - економне використання бюджетних коштів", - підкреслив Новак.

Економічна правда