Від 500 гривень: Лоукостер SkyUp запустив продажі квитків по Україні

Авіакомпанія SkyUp, яка позиціонує себе як національний лоукостер, запустила продажі квитків на внутрішні рейси за ціною від 500 гривень в одну сторону.

Про це повідомляє avianews.com.

Згідно з оприлюдненим розкладом, польоти між Києвом і Одесою стартують з 2 червня 2019 року і будуть виконуватися двічі на тиждень по середах і неділях.

З аналогічним розкладом будуть запущені рейси між Одесою і Харковом.

Мінімальна ціна квитка в одну сторону - від 500 грн з урахуванням перевезення тільки 7 кг ручної поклажі.

Вартість авіаквитка з включеним багажем до 23 кг починається від 800 грн в один бік.

Наразі SkyUp виконує чартерні рейси в інтересах туроператора Join UP!

Зараз флот лоукоста складається з двох Boeing 737-800 і одного Boeing-737-700. До кінця року авіаперевізник має намір розширити свій парк за рахунок ще одного Boeing 737-800 і одного Boeing 737-700.

22 жовтня SkyUp запустила продаж квитків по лоу-кост концепції на рейси з Києва в Тбілісі, Софію, Попрад і Барселону, які почнуть виконуватися з грудня 2018 року.

На початку жовтня стало відомо, що SkyUP отримала сертифікат TCO (third country operator license) від Європейського агентства з безпеки в авіації EASA. Даний документ дає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, які входять в EASA, а також в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі - до Швейцарії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну.

Раніше SkyUp виконувала тільки чартерні рейси. Сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня.

Перший комерційний рейс авіаперевізник здійснив 21 травня з київського аеропорту Київ імені Сікорського на єгипетський курорт Хургаду.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві.

Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.

Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.

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