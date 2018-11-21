Wizz Air запустить рейси з Києва та Харкова до Кракова

Авіакомпанія Wizz Air запустить нові прямі рейси з Києва і Харкова до польського Кракова.

Про це свідчить інформація з системи бронювання авіаперевізника, передає avianews.com.

Польоти з української столиці до Кракова почнуться з 5 квітня 2019 року і будуть виконуватися чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

Квитки вже доступні у продажу за ціною від 609 грн в один бік з урахуванням перевезення невеликого предмета ручної поклажі.

Рейси Харків-Краків Wizz Air запустить з 16 вересня 2019 року з частотою двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях. Квитки в продажу за ціною від 459 грн в один бік.

Нові напрямки в Україні будуть запущені в рамках відкриття нової бази Wizz Air в Польщі навесні 2019 року з двома літаками Airbus A321.

Крім рейсів до Києва і Харкова Wizz Air також відкриє рейси з Кракова в Барі, Біллунн, Донкастер-Шеффілд, Катанію, Кутаїсі, Ларнаку, Лондон, Осло, Ніццу і Турку.

Примітно, що з 2004 року база Wizz Air функціонує в аеропорту Катовіце, який розташований приблизно в 100 км від Кракова, в той час як в Кракові базується конкурент угорського лоу-коста - Ryanair.