OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чем всё говорили сегодня?

Об уровне благосостояния страны. Порошенко заявил, что нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых бедных в Европе.

О бюджете. Порошенко может не подписать бюджет через субсидии.

О субсидиях. Гройсман призвал украинцев не переживать из-за стоимости тепла.

Об арбитраже. Суд объединил иск "Газпрома" по транзиту и иск "Нафтогаза" по тарифу.

Об экспрессе в "Борисполь". В "Укрзализныце" выбрали название для скоростного поезда в "Борисполь". Это не "Чумак" и не "Лыбидь".

О ситуации в Кривом Роге. В Кривом Роге захватили здание "Криворожгаза" и зажгли шины. "Нафтогаз" обвинил в ситуации в Кривом Роге Фирташа.

О ценах. Глава Совета НБУ предлагает вернуть госрегулирование цен.

Об угле из России. Луганская ТЭС Ахметова частично возобновила поставки антрацита из России.

О долге "Газпрома". "Газпром" все еще должен "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов.

И о депозитах. Банки повысили ставки по ним.

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Паровозик, который не смог: что случилось с поездом "Шелковый путь"

Россия запретила перевозить украинские товары через свою территорию и Украина попыталась наладить обходной железнодорожный маршрут. Однако проект "Шелковый путь" не сработал. Что же случилось?