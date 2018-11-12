"Газпром" все ще винен нам 2,6 мільярда доларів — "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз України" підтверджує факт об'єднання Стокгольмським арбітражем зустрічних позовів НАК і російського "Газпрому" в рамках нового арбітражного процесу і впевнений в обгрунтованості своїх позовних вимог.

Про це повідомив головний виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

"З боку "Газпрому" позовні вимоги фактично полягають в тому, щоб "повернути все як було"... Нові-старі вимоги "Газпрому" виглядають як витрата часу і грошей з боку Газпрому - через простий принцип, що арбітраж не може виносити рішення по питаннях, які вже розглядалися в попередньому арбітражі", - написав він.

Він зазначив, що новий арбітражний процес не скасовує обов'язок "Газпрому" заплатити 2,6 млрд доларів за рішенням попереднього арбітражу, з яких НАК вдається стягувати останні місяці по 9 млн доларів.

Вітренко вважає, що "Газпром" ініціював новий арбітраж замість того, щоб боротися за апеляцію, яку раніше російська компанія подала на рішення попереднього арбітражу, в очікуванні зміни керівництва "Нафтогазу", щоб після неї домовлятися про "повернення балансу у відносинах між компаніями".

Вітренко нагадав, що з боку "Нафтогазу" основні вимоги полягають у перегляді транзитного тарифу на 2018 і 2019 роки, право на який передбачено підписаним на початку 2009 року контрактом.

"Раніше ми також вимагали перегляду тарифу, але попередній арбітражний суд визнав, що запит на перегляд тарифу, який "Нафтогаз" надіслав "Газпрому" в 2009 році, не відповідав формальним вимогам. Навесні 2018 року ми відправили новий запит, який вже точно відповідає всім формальним вимогам, тому ми розраховуємо на перемогу у цій вимозі", - пояснив головний виконавчий директор "Нафтогазу".

Він додав, що НАК також вимагає компенсувати збитки за невиконання "Газпромом" контракту на поставку газу (зі змінами, внесеними попереднім арбітражем).

Вітренко пояснив, що компенсації підлягає різниця між переглянутою контрактною ціною (формула, яка була змінена попереднім арбітражним судом) і ціною, по якій "Нафтогаз" змушений заміщати поставки газу від "Газпрому" поставками газу з Європи.

"Загальна сума вимог з нашого боку вже перевищує 12 млрд доларів (включаючи відсотки). Ми впевнені в обґрунтованості наших позовних вимог", - підкреслив головний виконавчий директор "Нафтогазу".

Економічна правда