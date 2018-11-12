Голова Ради НБУ пропонує повернути держрегулювання цін

Богдан Данилишин

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин пропонує повернутися до державного регулювання цін і знизити податок на додану вартість для продуктів.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вважаю за доцільне такі дії: впровадження зниженої ставки ПДВ на продукти харчування; введення по аналогії з європейськими країнами максимальних торговельних націнок: максимальна націнка на продукти не повинна перевищувати 15% від ціни виробника, на звичайні товари - не повинна бути вище 30% від ціни виробника. На імпортні товари - не більше 30% від митної ціни", - написав він.

Також Данилишин вважає за необхідне "забезпечення державного контролю за ціноутворенням на споживчому ринку (відновлення роботи Державної цінової адміністрації)".

В Україні держрегулювання цін діяло на дитяче харчування, хліб, борошно, цукор, крупи, м'ясо-молочні продукти, яйця, соняшникову олію та інші продукти.

З жовтня 2016 року уряд ввів "пілотний" проект з скасування державного регулювання цін на продукти харчування, а в 2017 році Кабінет міністрів скасував таке регулювання.

Раніше також повідомлялося, що Рада Національного банку пропонує розробити програму випуску цільових облігацій внутрішньої держпозики для фінансування окремих галузей економіки. Пізніше Данилишин заявив, що емісія цільових ОВДП "є абсолютно ринковим інструментом залучень і дає можливість підвищити фіскальну дисципліну".

Економічна правда