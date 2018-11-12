Луганська ТЕС Ахметова частково відновила поставки антрациту з Росії

З 12 листопада частково відновлені поставки антрациту з шахти "Обухівська" (Ростовська обл., РФ) на Луганську ТЕС.

Про це йдеться в повідомленні холдингу ДТЕК.

"Це дозволило знизити використання газу на 30%. Поки поставок вугілля недостатньо для того, щоб повністю відмовитися від використання газу. Для забезпечення стабільної та безаварійної роботи північній частині енергосистеми Луганської області в роботі знаходяться 2 енергоблоки. Станція працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

"З 12 листопада на ДТЕК Луганську ТЕС надходить вугілля. Поставки з шахти "Обухівська" (Ростовська обл., РФ) відновлені не в повному обсязі, тому для забезпечення стабільної роботи станція продовжує використовувати газ. Відмова від газу можлива тільки після відновлення поставок антрациту в колишніх обсягах", - повідомили в ДТЕК.

У компанії нагадали, що з 2014 року Луганська ТЕС знаходиться на окупованій території і працює без можливості отримувати вугілля залізницею з України. При цьому від станції залежить наявність світла і тепла в будинках 1 млн українців.

"Як тільки буде ініційовано будівництво залізничної гілки, ДТЕК почне роботи для переобладнання блоків ТЕС на газове вугілля", - відзначили у компанії.

За даними Міненерговугілля, поставки на Луганську ТЕС припинилися 12 жовтня. Останню поставку антрацитового вугілля в обсязі 6,8 тис. тон було здійснено 11 жовтня.

6 листопада на Луганській ТЕС закінчилося вугілля, робота станції була переведена на резервне паливо - газ.

Економічна правда