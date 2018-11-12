Суд об'єднав позов "Газпрому" щодо транзиту і позов "Нафтогазу" щодо тарифу

Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма об'єднав в одну справу позов "Газпрому" щодо розірвання транзитного контракту через Україну і позов "Нафтогазу України" щодо перегляду тарифу на 12 мільярдів доларів.

Про це повідомив "Газпром" в меморандумі нового випуску єврооблігацій, передає "Інтерфакс-Україна".

У березні 2018 року "Газпром" запропонував "Нафтогазу України" "відновити баланс інтересів", порушений рішенням арбітражу щодо контракту на транзит (він зобов'язав російську сторону виплатити 4,7 млрд доларів штрафу за недозавантаження української ГТС).

Після провалу цих переговорів, "Газпром" подав позов щодо розірвання транзитного контракту. "Нафтогаз" 22 травня представив свою відповідь і свої міркування щодо умов поставок і транзиту.

Крім того в липні "Нафтогаз" подав позов до Стокгольмського арбітражу з вимогою переглянути ставку тарифу на транзит з 18 березня 2018 року і вимогою від "Газпрому" приблизно 11,6 млрд доларів за період з 18 березня 2018 року по 31 грудня 2019 року (термін закінчення контракту). "Газпром" 14 серпня представив свою відповідь на ці вимоги.

Арбітраж 6 вересня вирішив об'єднати обидва позови в одну справу, пише "Газпром".

Графік слухань по об'єднаній справі поки що неузгоджений.

"Газпром" також повідомив, що Апеляційний суд округу Свеа 27 листопада почне розгляд апеляції "Газпрому" на рішення арбітражу щодо контракту на транзит.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів.

"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення.

30 травня президент Порошенко заявив, що у низці європейських країн почали стягувати активи російського "Газпрому" на користь "Нафтогазу" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на транзит газу.