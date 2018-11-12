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Нинішні темпи зростання залишать Україну однією з найбідніших в Європі — Порошенко

Понеділок, 12 листопада 2018, 12:25
 

Темпи економічного зростання в Україні недостатні для відновлення рівня добробуту населення.

Про це заявив президент Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві.

"Хоча ми і відновили економічне зростання, але темпи його нині недостатні, щоб люди відчули в усіх без винятку регіонах і соціальних прошарках, щоб ми перестали бути однією з найбідніших країн Європи", - сказав Порошенко.

Президент визнав поганим, але вимушеним рішення Кабміну про підвищення тарифів на газ для населення.

За словами Порошенка, уряд не мав вибору між добрим і поганим сценарієм.

"Уряд стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим - між підвищенням тарифів і потужним ударом по макрофінансовій і макроекономічній стабільності держави. А це і курс, і дефіцит бюджету, і вчасні виплати пенсій та зарплат, фінансування армії, сектора безпеки. Це вибір між Сциллою і Харибдою", - сказав він.

"Чи можна було обійтися без підвищення тарифів? Навряд, бо для стабільності і розвитку економіки потрібен транш МВФ", - зазначив Порошенко.

На його думку, поточний стан економіки дозволяє відмовитися від кредитів міжнародних фінансових організацій.

Президент зазначив, що "це – результат злагодженої чотирьохрічної роботи".

"І ми би так і зробили, якби не мусили в 2019 році і в 2020 році долати пікові навантаження по виплаті старих боргів. Статистичні таблиці без жодних політичних пристрастей, без жодних партійних кольорів. Це – статистика. І в цьому кожний може переконатися", – заявив Порошенко.

Президент наголосив, що Україна невдовзі матиме можливість опиратися на власні сили й переходити на інвестиції замість кредитів.

Економічна правда

Порошенко економіка газ інвестиції МВФ

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