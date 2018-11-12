Банки підвищили ставки за депозитами

За підсумками тижня з 5 по 11 листопада середні ставки за банківськими вкладами зросли для всіх валют.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм, проведений Liga.net.

Для депозитів в національній валюті максимально подорожчали безстрокові заощадження (на 0,19 п.п. до 7,88% річних). Вклади періодом понад 12 місяців зросли в ціні на 0,05 п.п. - до 13,4% річних.

Середня ставка за депозитами в гривні на термін від півроку до року зросла на 0,02 п.п. і становить 13,98% річних. Вклади терміном до місяця не змінилися і пропонують 7,23% річних. Прибутковість депозитів на період від 1 до 3 місяців становить 11,1%, а від 3 до 6 місяців - 13,12% річних.

Серед доларових депозитів зросли в ціні тільки безстрокові заощадження (на 0,02 п.п. до 0,96% річних). Ставки за депозитами на інші періоди залишилися змін. Так, вклади строком до місяця пропонують 1,09%, а від 1 до 3 місяців - 1,19% річних.

Вартість депозитів періодом від 3 місяців до 6 становить 2,19%, а від 6 місяців до 12 - 2,71% річних. Прибутковість вкладів на термін понад рік становить 2,9% річних.

Безстрокові заощадження в євро подорожчали на 0,01 п.п. і пропонують 0,59% річних. Решта періодів, так само як і для долара США, не змінилися в ціні.

Так, вартість вкладів терміном до 1 місяця становить 0,59% річних, а від 1 до 3 місяців - 1,05% річних. Середня процентна ставка за депозитами на термін від 3 до 6 місяців становить 1,59%, а від 6 до 12 місяців - 1,94% річних. Заощадження періодом понад рік пропонують 2,11% річних.