Гройсман розповів про переваги монетизації субсидій

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав українців не переживати через вартість тепла.

Про це він заявив на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві.

"Ми захистимо всі малозабезпечені родини. Не переживайте за ціну тепла, все те, що потрібно - заплатить держава, і на ваших рахунках це ніяким чином не відзначиться", - сказав Гройсман.

"З 1 січня ми вже розпочинаємо монетизацію субсидій", - нагадав голова уряду.

"Це дасть можливість і віддавати частину коштів, які люди зекономили, і, в тому числі, монетизувати для кожної української родини, щоб люди конкретно знали, що у них є рахунок у банку, туди поступили кошти, і ці кошти можливо направляти на ці потреби", - пояснив Гройсман.

"Ми запровадили електронний перелік субсидіантів, ніколи не було цих можливостей, і завжди ця система була дуже закритою, але ми зараз її відкрили і все стає абсолютно публічним", - підкреслив він.

Раніше Гройсман заявив, що сподівається до осені 2019 року, тобто до початку наступного опалювального сезону, провести монетизацію на 100%.

Детальніше читайте у статті: Монетизація субсидій: як "живі" гроші змусять українців економити

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Економічна правда