OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О падении и росте гривны, "Рошене", АТБ и ВВП.

О гривне. Гройсман назвал причины падения гривны, а в НБУ рассказали, когда курс гривны начнет расти.

О "Рошене". "Рошен" стал крупнейшим экспортером молочной продукции. Как? А вот так.

О долгах. Суммарный долг Украины перед Международным валютным фондом на текущий момент составляет 12,1 миллиарда долларов.

О "долге Януковича". Суд Англии в понедельник рассмотрит апелляцию Украины по "долгу Януковича".

О газовых месторождения Фукса. Владельцы сети супермаркетов АТБ отбирают газовые месторождения у олигарха Павла Фукса.

О молодых бизнесменах. 29-летний украинец Денис Жаданов, вице-президент компании Readdle, попал в список Forbes 30 Under 30.

Об UMH. Суд отказался передать UMH Курченко в управление государству.

О 4G. Vodafone, lifecell и Киевстар поборются на 4G-тендере в диапазоне 2600 МГц.

О зерне. Россия в этом году может впервые выйти на второе место в мире по экспорту зерна, вытеснив с него Украину.

И об экономике в целом. Мировая экономика будет расти быстрее, чем украинская. МВФ повысил ожидаемый рост мирового ВВП в 2018 году до 3,9%, в то время как прогноз роста украинской экономики составляет 3%.



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С новым курсом: что ждет гривню в 2018

Новогодние праздники сказались на национальной валюте не слишком положительно. В обменных пунктах курс приближается к 29 грн за долл, а евро — уже 35. Что будет дальше?