Світова економіка ростиме швидше, ніж українська - МВФ

Міжнародний валютний фонд підвищив очікуване зростання світового ВВП в 2018 році на на 0,2 процентних пункту до 3,9%, в той час як прогноз зростання української економіки становить 3%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За підсумками 2017 року зростання світового ВВП, за оцінкою фонду, становило 3,7%. У 2019 фонд чекає такого ж зростання, оцінка також підвищена на 0,2 п.п.

По країнах з ринком, що формується і країнам, що розвиваються прогноз залишився незмінним - 4,9% (в 2018 році) і 5% (в 2019) відповідно. Оцінка зростання економіки Індії не змінилася - 7,4% і 7,8%. У Бразилії МВФ очікує в 2018 році зростання на 1,9% (прогноз поліпшений на 0,4 п.п.), в 2019 році - на 2,1% (плюс 0,1%). Прогноз зростання китайської економіки фонд знову підвищив на 0,1 п.п. щорічно, до 6,6% і 6,4%.

В економіках країн СНД в 2018 році МВФ очікує зростання на 2,2% (прогноз поліпшений на 0,1 п.п.), в 2019 році - 2,1%. Без урахування Росії ВВП держав СНД в поточному році буде рости темпами на рівні 3,4% (прогноз поліпшений на 0,1 п.п.), в 2019 році - 3,5%.

Оцінка зростання ВВП розвинених країн поліпшена: в 2018 році - на 0,3 п.п., до 2,3%, в 2019 році - на 0,4 п.п., до 2,2%. Прогноз зростання економіки США підвищено на 0,4 п.п. - до 2,7% і на 0,6 п.п. - до 2,5%, країн єврозони - на 0,3 п.п., до 2,2% і 2%, Японії - на 0,5 п.п., до 1,2% в 2018 році і на 0 , 1 п.п., до 0,9% в 2019 році.

Прогноз зростання ВВП Великобританії залишився без змін на поточний рік - 1,5%, на 2019 - знижений на 0,1 п.п., до 1,5%.

Зростання економіки Росії в 2018 році МВФ очікує на рівні 1,7%. Раніше, в жовтні, він оцінював його в 1,6%, в 2019 році - 1,5%.

Як повідомлялося, 7 грудня 2017 року Верховна рада прийняла держбюджет на 2018 рік, у якому закладено прогноз зростання ВВП на рівні 3% при інфляції 9% і курс гривні 29,3 гривні за долар у 2018 році.

Нагадаємо, економіка Китаю зростає швидше, ніж очікувалося.