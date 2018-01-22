Суд відмовився передати UMH Курченка в управління державі

Печерський районний суд Києва відмовився передати майно медіахолдингу UMH group Національному агентству з виявлення, розшуку й управління корупційними активами.

Про це сказано в матеріалах суду.

Зазначається, що арешт на активи було накладено в рамках кримінального провадження проти власника "Східноєвропейської паливно-енергетичної компанії" Сергія Курченка.

Зазначається, що все заарештоване нерухоме, рухоме майно, цінні папери, корпоративні права й майнові права інтелектуальної власності медіахолдингу визнані Генеральною прокуратурою 9 січня речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокуратура зазначає, що передача майна холдингу в управління Нацагентству є об'єктивною необхідністю з метою виключення можливості підозрюваному продовжувати отримувати незаконні доходи й матеріальні блага.

Суд відмовив Генпрокуратурі, зазначивши, що прокурором не надано доказів, які підтверджують, що вартість арештованого майна становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму (близько 350 тис. гривень), як і не надано доказів звернення до власника зазначеного майна про отримання згоди на його передачу Нацагентству.

Крім того, суд зазначив, що цінні папери, корпоративні права й майнові права інтелектуальної власності не підпадають під визначення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об'єктами, які можуть зберегти сліди злочинів.

Як повідомлялося, раніше Печерський районний суд Києва заарештував майно, акції й корпоративні права низки компаній медіахолдингу UMH group, що належить бізнесменові Курченку, який оголошений у розшук в Україні й наразі живе у Росії.

Економічна правда