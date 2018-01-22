"Вінницький молочний завод "Рошен" став найбільшим експортером молочної продукції в листопаді 2017 року.

Про це повідомили в аналітичному відділі Асоціації виробників молока виданню Дело.

Експорт сухого цільного молока становив 346 тис тонн, з яких 260 тис тонн експортував "Вінницький молочний завод "Рошен" і по 42 тонни - ЗАТ "Куп'янський МКК" та ТОВ "Мілкіленд".

У листопаді експорт сухого молока становив 1,7 тис тонн.

У топ-3 експортерів увійшли: "Вінницький молочний завод" Рошен" (725 тонн), "Білоцерківська агропромислова група" (244 тонни) і "Старокостянтинівський молочний завод" (180 тонн).

Масла на зовнішні ринки було поставлено 3,8 тис тонн. При цьому 711 тонн експортував "Вінницький молочний завод "Рошен", 310 тонн "Рожищенський сирзавод" і 222 тонни "Яготинський маслозавод".

Нагадаємо, що в першому півріччі 2017 року лідерами з експорту сухих молока та вершків (в натуральному вираженні) стали "Вінницький молочний завод "Рошен"(15%), "Старокостянтинівський молочний завод"(8%), "Білоцерківська агропромислова група" (8%), "Ружин-молоко" (4%) і "Веселинівський завод сухого знежиреного молока" (4%).

Варто відзначити, що за даними Державної служби статистики, виробництво молока в Україні у 2017 році скоротилося на 0,5% в порівнянні з 2016 роком - до 10,329 млн тонн.