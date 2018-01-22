Власники АТБ відбирають газові родовища у Фукса - ЗМІ

Павло Фукс

Власники мережі супермаркетів АТБ відбирають газові родовища у олігарха Павла Фукса.

Про це свідчить постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 28 грудня, передають "Наші гроші".

Суд залишив без руху апеляційну скаргу Державної служби геології і надр про необхідність розглянути заяву ТОВ "Ангро Інвест" на отримання без конкурсу спецдозволів на вісім родовищ газу в Полтавській області.

Суд прийняв таке рішення через несплату Держгеонадрами судового збору в розмірі 1760 грн.

Скарга служби була представлена ​​на рішення Окружного адміністративного суду від 4 грудня, яким було частково задоволено позов "Ангро Інвест".

Йшлося про розгляд заявок на отримання без проведення аукціонів спеціальних дозволів на 20-річну промислову розвідку і видобуток газу на восьми родовищах у Полтавській області.

Всього "Ангро Інвест" претендує на 11 родовищ, які раніше були передані в експлуатацію ТОВ "Голден Деррік", яке за часів президентства Віктора Януковича було наближене до тодішнього міністра Едуарда Ставицького.

Загалом фірма отримала 30 спецдозволів на роботу в Полтавській області, які були анульовані після зміни влади.

Але у 2017 році фірма через суд відновила дію 19 ліцензій. Це збіглося зі зміною назви компанії на "Іст Юроуп Петролеум" та її власника, яким став бізнесмен Павло Фукс.

Раніше програма "Схеми" помітила його в компанії нардепа БПП Олександра Грановського, а потім відстежила візити Фукса в Адміністрацію президента і МВС.

З квітня 2017 року бенефіціаром "Ангро Інвест" став житель Дніпра Геннадій Ткачов. Він був співзасновником "АТБ-Торгстрой", бенефіціарами якої є власники мережі "АТБ" Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун.

Директором "Ангро Інвест" став Віталій Алдошин. Він також керує ТОВ "Укргаздоб", яке в 2016 році купило спеціальний дозвіл на нафтогазову Південно-Кісівську площу в Харківській області.

8% в статутному фонді "Укргаздоб" належить харків'янину Віталію Якименку, а 92% - вже згаданому власнику мережі "АТБ" Буткевичу.

Якименко та Буткевич є власниками ТОВ "Схід-Енергоресурс", директором якої зазначений Роман Дружбін. Це колишній бізнес-партнер Олександра Павлюченка, якого ЗМІ називають кримінальним авторитетом на прізвисько "Браслет".

Павлюченко - помічник нардепа від "Народного фронту" Ігоря Котвицького - бізнес-партнера по газовому бізнесу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Раніше Котвицький обіймав посаду члена наглядової ради ПАТ "Інвестор" - холдингової компанії з управління бізнесом родини Арсена Авакова.

Дружбін був директором і засновником "Ангро Інвест" і співзасновником ряду фірм, які через суди без аукціонів отримали спецдозволи на видобуток корисних копалин в Україні. Разом з ним засновником в цих фірмах є згаданий Якименко.

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