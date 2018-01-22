Українець потрапив в топ-30 кращих IT-підприємців Європи

29-річний українець Денис Жаданов, віце-президент компанії Readdle, потрапив в список Forbes 30 Under 30.

Про це йдеться в рейтингу Forbes 30 Under 30.

"Стартувавши з орендованої квартири в Україні і нульового фінансування, Readdle створила потужну екосистему додатків, таких як Spark, Documents, Scanner Pro, Calendars і PDF Expert", - відзначають укладачі рейтингу.

"Додаток Readdle вважається лідером у своїй категорії з більш ніж 75 млн завантажень по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

Жаданов каже, що своїм прикладом хоче надихати нове покоління підприємців, особливо з України.

"При всіх негативних подіях, що відбуваються в Україні (війна, корупція) ми повинні показати молодим людям, що можна побудувати бізнес, вчитися в кращих школах, йти за своєю мрією і будувати демократичне суспільство", - говорить Жаданов.

Нагадаємо, в минулому році в зазначений список потрапив 29-річний харків'янин Дмитро Запорожець, співзасновник стартапу GitLab.

Економічна правда