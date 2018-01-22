У НБУ розповіли, коли курс гривні почне рости

Національний банк очікує стабілізацію ситуації на валютному ринку найближчим часом.

Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу.

"Ми не бачимо жодних проблем на валютному ринку. У нас досить високі резерви і ми постійно присутні на ринку. З початку місяця ми продали близько 160 млн доларів (через інтервенції за методом запиту найкращого курсу - ред.). Ми продаємо насправді не дуже великі обсяги - близько 15-20 млн доларів в день. Великого перекосу ми не бачимо", - повідомив заступник голови НБУ.

Він пояснив поточне зниження курсу гривні сезонним фактором і очікує, що ситуація зміниться в найближчі тижні - місяці.

"У нас 50% надходжень валютної виручки йде від аграріїв. У них зараз мертвий сезон, деякі компанії тільки з відпустки повернулися минулого тижня. Вони проводять зараз обмежені експортні операції", - сказав Чурій.

"Найближчим часом, може пару тижнів - місяців максимум ситуація має змінитися. Велика частина коштів у аграріїв перебуває або у валюті, або в товарі і щоб посіяти урожай - їм потрібні великі обсяги гривні", - зазначив він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане зниженням обсягів експорту у січні поточного року і продовженням виплат за кордон.

Як відомо, НБУ знизив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 28,84 гривні.

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Економічна правда