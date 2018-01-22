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У НБУ розповіли, коли курс гривні почне рости

Понеділок, 22 січня 2018, 16:40
 

Національний банк очікує стабілізацію ситуації на валютному ринку найближчим часом.

Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу.

"Ми не бачимо жодних проблем на валютному ринку. У нас досить високі резерви і ми постійно присутні на ринку. З початку місяця ми продали близько 160 млн доларів (через інтервенції за методом запиту найкращого курсу - ред.). Ми продаємо насправді не дуже великі обсяги - близько 15-20 млн доларів в день. Великого перекосу ми не бачимо", - повідомив заступник голови НБУ.

Він пояснив поточне зниження курсу гривні сезонним фактором і очікує, що ситуація зміниться в найближчі тижні - місяці.

"У нас 50% надходжень валютної виручки йде від аграріїв. У них зараз мертвий сезон, деякі компанії тільки з відпустки повернулися минулого тижня. Вони проводять зараз обмежені експортні операції", - сказав Чурій.

"Найближчим часом, може пару тижнів - місяців максимум ситуація має змінитися. Велика частина коштів у аграріїв перебуває або у валюті, або в товарі і щоб посіяти урожай - їм потрібні великі обсяги гривні", - зазначив він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане зниженням обсягів експорту у січні поточного року і продовженням виплат за кордон.

Як відомо, НБУ знизив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 28,84 гривні.

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Економічна правда

НБУ курс валют гривня валюта аграрії
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