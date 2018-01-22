С новым курсом: что ждет гривню в 2018

Новогодние праздники сказались на национальной валюте не слишком положительно. В обменных пунктах курс приближается к 29 грн за долл, а евро — уже 35. Что будет дальше? (Укр.)

Раніше новорічні свята традиційно супроводжувалися незначним посиленням національної валюти, але не цього разу.

Гривня потроху скочується і засмучує українців неприємними подарунками у вигляді девальвації. В кінці тижня в обмінних пунктах долар майже перетнув позначку 29 грн, а євро подорожчав до 35 грн.

Для фінансистів це не стало несподіванкою. Наразі більшість опитаних "Економічною правдою" банкірів не очікують загрозливого падіння. Негативну динаміку гривні в останні тижні вони пояснюють "сезонністю".

Раніше гривня традиційно відігравала позиції ближче до весни. Проте у 2018 році нацвалюта може закріпитися на нових психологічних позначках, неприємних для населення.

ЕП з'ясовувала, що відбувається на валютному ринку зараз і які шанси у гривні утриматися на рубежі до 30 за долар у 2018 році.

2017 рік гривня пройшла набагато краще, ніж передбачали апокаліптичні сценарії. Через торгову блокаду Донбасу чимало фінансистів очікували, що долар буде коштувати 28-30 грн.

Проте гарна кон'юнктура на сировинних ринках допомогла національній валюті втримати позиції. Більше того — влітку 2017 року гривня неочікувано зміцнилася до 25 грн за дол. Посилення могло бути навіть суттєвішим, якби в цей час Національний банк не скуповував валюту до золотовалютних резервів.

Ще одним фактором стабільності гривні стало послаблення долара, який знецінився на 10% майже до всіх основних валют. Через це відчутно подорожчала євровалюта. Проте психологічно в очах населення гривня виглядала стабільною.

Сезон девальвації

У зимовій девальвації Національний банк нічого надзвичайного не бачить. Мовляв, це сезонність. Банкіри також не вважають це падіння чимось несподіваним.

"На мою думку, зростання курсу більше має сезонний характер, пов'язаний із зменшенням надходження валютної виручки, зокрема від підприємств аграрного сектора.

Крім того, зростанню курсу сприяло значне збільшення вільної ліквідності в банківській системі, викликане бюджетними платежами в останні дні 2017 року", — каже директор департаменту казначейства "Піреус банку" Ігор Якобчук.

Схожу думку висловив інший український банкір, який побажав залишитися неназваним. "Після зменшення єдиного казначейського рахунку в грудні з 55 млрд грн до 5 млрд грн стало очевидно, що тиск на курс суттєво посилиться у січні-лютому", — наголосив співрозмовник.

Чи буде традиційне зміцнення курсу гривні? Якщо так, то наскільки воно буде значним?

Міністерство фінансів заклало в бюджет середньорічний курс 29,3 грн за дол. Міністр фінансів Олександр Данилюк вважає цей курс цілком реальним.

В НБУ переконані, що на цей показник не варто орієнтуватися. Мовляв, приклад 2017 року показує, що курс може бути і вищим. Втім, чимало банкірів і представників бізнесу такому прогнозу довіряють.

Недавно регулятор оприлюднив результати опитування. Відповідно до нього, бізнес в кінці 2017 року погіршив очікування на наступні 12 місяців щодо середньорічного курсу нацвалюти до 29,3 грн за дол з 28,46 грн за дол. Більшість опитаних — 59,6% — прогнозує, що обмінний курс у 2018 році перевищить 29 грн за дол.

Більш оптимістично налаштовані аналітики "ОТП банку", які у свій базовий сценарій закладають курс на кінець першого кварталу 2018 року 29 грн за дол.

"У першому кварталі очікується зменшення обсягів виручки від експортерів через зниження цін на продукцію гірничо-металургійного комплексу на світовому ринку. Малоймовірним видається відновлення фінансування України з боку МВФ та інших західних партнерів у першому кварталі 2018 року.

Ці фактори разом із сезонною активізацією імпортерів та підвищенням соціальних стандартів будуть тиснути на гривню, що стимулюватиме девальвацію національної валюти до 29 грн за дол (максимальна межа) у перщому кварталі 2018 року", — вважають банкіри.

Зміцнення можливе навесні

На думку аналітиків "ОТП банку", відновлення позицій гривні на валютному ринку очікується у другому і третьому кварталах 2018 року, проте лише до 27-28 грн за дол.

Більшість базових сценаріїв банкірів свідчать, що навесні національна валюта може дещо зміцнитися.

"Зміцнення курсу гривні ми прогнозуємо в другому кварталі за умови, що буде зважена грошово-кредитна політика, відновиться співпраця з МВФ, збережуться прийнятні ціни на основні експортні позиції України. Також на динаміку курсу впливатимуть успіхи в приватизації", — каже казначей одного з українських банків.

Втім, за його словами, середньорічний курс гривні на позначці 29,3 грн за дол вони розглядають як базовий сценарій, тож посилення може бути незначним.

Таким чином, варто забувати про курс 25 грн за дол. Сподіватися можна хіба що на весняне зміцнення до 27-28 грн за дол. Цей сценарій більшість опитаних банкірів вважає найвірогіднішим.

Розслаблятися не варто

Якщо влада і МВФ найближчим часом не знайдуть спільної мови, тоді варто очікувати ще більшого знецінення національної валюти.

"Відсутність позитивної динаміки в питанні підтримки західних партнерів може унеможливити залучення додаткових фінансових ресурсів урядом та державними підприємствами через єврооблігації.

Також уряд може піти на збільшення соціальних видатків. Ці фактори разом із сезонним тиском на гривню можуть спричинити девальвацію гривні вище нашого верхнього діапазону 29 грн за дол", — вважають аналітики "ОТП банку".

Схожу думку висловлює казначей одного з українських банків.

"Гроші МВФ мають більше психологічний вплив, адже вони на ринок не потрапляють. Якщо МВФ заявить про призупинення програми, тоді можна очікувати найгірших сценаріїв.

Більше того, девальвація може посилитися з відкриттям політичного сезону. Наш валютний ринок невеликий, на його динаміку можна впливати навіть незначними об'ємами в ту чи іншу сторону", — констатує банкір.