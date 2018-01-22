Україна заборгувала МВФ понад 12 мільярдів доларів - НБУ

Сумарний борг України перед Міжнародним валютним фондом на поточний момент становить 12,1 мільярда доларів.

Про це заявив заступник глави Національного банку України Олег Чурій на брифінгу.

"Наразі є зобов'язання Національного банку перед Міжнародним валютним фондом в сумі 7,2 млрд доларів, є також зобов'язання Міністерства фінансів перед міжнародним валютним фондом в сумі 4,9 млрд доларів. Тобто в цілому зобов'язання перед МВФ становлять 12,1 млрд доларів", - сказав Чурій.

Він зазначив, що на сьогодні активи НБУ, які входять до валових резервів, становлять 18,8 млрд доларів. При цьому загальна сума зобов'язань НБУ становить 9,1 млрд доларів.

Міжнародні зобов'язання НБУ складаються з кредитів МВФ і зобов'язань перед іншими кредиторами, зокрема Державною казначейською службою та центробанком Швейцарії.

За словами Чурія, таким чином, валютна позиція або власні кошти НБУ в іноземній валюті становлять 9,7 млрд доларів.

Він зазначив, що резерви за минулий рік виросли з 15,5 млрд до 18,8 млрд доларів.

Як повідомлялося, запаси золота у золотовалютних резервах України становлять лише 6% і налічують 25 тонн.

Раніше міністр фінансів Олександра Данилюк заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.

За словами Данилюка, для отримання траншу Україна має виконати три основних кроки.

Економічна правда