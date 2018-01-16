OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О Коломойском, Боголюбове, гривне и тортах.

О Коломойском и Боголюбове. По данным аудита, убытки, причиненные Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигают 5,5 миллиарда долларов.

А еще этим двум олигархам до судебного слушания по делу арестованных Высоким Судом Англии активов запрещается удалять любую информацию, включая переписку в WhatsApp и Skype.

Об обысках в УГВ. Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры снова проводили обыски в государственной компании "Укргазвідобування". По словам ГПУ, обыски произошли из-за закупки запасных частей к насосам по завышенной в 3-20 раз цене.

О гривне. Бизнес ожидает инфляцию на уровне 10,4% и курс гривны - 29,3 за доллар в 2018 году.

О тарифах. По словам эксперта по энергетике Андрея Геруса, цены на электроэнергию для бизнеса в Украине выше, чем в большинстве стран Европы.

О Гонтаревой. Депутаты просят Порошенко уволить ее как можно быстрее. Даже зарегистрировали в Верховной раде соответствующее постановление.

О горючем для армии. Фирма с орбиты Адамовского "Газтрейд" пытается в судебном порядке изменить условия соглашений, а также разорвать некоторые договоры на поставку топлива для армии.

И о тортах. Киевхлеб проиграл Roshen дело о тортах. Как отмечается, ПАО "Киевхлеб" использовало оформления упаковки кондитерского изделия-торта "Сказочный ключик", которое похоже на оформление упаковки торта "Золотой ключик" производства дочернего предприятия "Кондитерская корпорация" Рошен ". И больше так не будет.

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