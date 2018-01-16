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Фірма з орбіти Адамовського зриває постачання палива для армії

Вівторок, 16 січня 2018, 09:47
 

Фірма "Газтрейд" намагається в судовому порядку змінити умови угод, а також розірвати деякі угоди на постачання палива, укладені за результатами тендерів з Міністерством оборони протягом 2017 року.

Така інформація міститься в численних судових документах, які проаналізував проект "Марлін".

Зокрема Господарський суд Дніпропетровської області розглядає позовну заяву "Газтрейд" про розірвання одразу шести угод з Міноборони, укладених влітку 2017 року на постачання різного виду палива загальною вартістю понад 700 млн гривень. 

Ще в одній судовій справі ТОВ "Газтрейд" в середині грудня домігся перенести строки постачання бензину загальною вартістю 75 млн гривень з жовтня на кінець грудня 2017 року.

Проблеми "Газтрейд" пов’язані з кримінальними справами іншої скандальної фірми ТОВ "Трейд Коммодіті". З останньою ТОВ "Газтрейд" уклало угоду на виробництво палива.

ТОВ "Трейд Коммодіті" заключив угоду на постачання газового конденсату необхідного для виробництва палива з ТОВ "Хімпродторг ЛТД", яке в свою чергу  закупило газ за зовнішньоекономічним контрактом з компанією "Реtro Energy Group Limited" (м. Дубаї, Арабські Емірати).

Судом встановлено, що ТОВ "Хімпродторг ЛТД" здійснив ввезення на територію України газового конденсату, але не пройшов митне оформлення. В серпні відкрито кримінальне провадження.

На думку митників, службовими особами ТОВ "Хімпродторг ЛТД" з метою зменшення розміру сплати митних платежів внесені недостовірні відомості до митної декларації, що призвело до заниження ПДВ на суму понад 800 тисяч грн. 

Паралельно триває кримінальна справа, порушена НАБУ в 2016 році. На думку детективів, "Трейд Коммодіті" причетна до злочинної схеми посадових осіб Міноборони щодо закупівлі палива.

У грудні 2017 року адвокат заявила у суді, що арешт рахунків ТОВ "Трейд Коммодіті" може призвести до збитків у розмірі 142,5 млн гривень для держбюджету, у зв'язку з неможливістю виконання ТОВ "Газтрейд" своїх договірних зобов'язань перед Міністерством оборони. 

Причина перегляду угод з Міноборони також криється в штрафних санкціях на користь держави. За порушення строків постачання продукції "Газтрейд" має сплатити пеню у розмірі 0,1% вартості продукції, з якої допущено прострочення виконання за кожний день прострочення.

А за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Також відшкодовується вартість завданих збитків.  

За даними YouControl ТОВ "Газтрейд" утворене в кінці 2016 року зі статутним капіталом 1 тисяча гривень у м. Дніпро. У січні минулого року фірму оформили на Дмитра Львова з м. Кам’янське Дніпропетровської області. У тому ж місті зареєстроване згадане "Трейд Коммодіті".

За даними "Наших грошей" протягом 2013-2014 років Дмитро Львов керував ТОВ "Нафта Кепітал Груп", заснованим компанією з управління активів "Капітал Групп". Серед співвласників останньої – співробітники групи "НЕСТ" інвестора "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка, який був затриманий НАБУ по згаданому кримінальному провадженню НАБУ.

Вже в квітні новостворене ТОВ "Газтрейд" виграло перші контракти від Міноборони на суму понад півмільярда гривень. Загалом протягом минулого року "Газтрейд" отримало від військового відомства контрактів на два мільярди гривень.

В тендерних пропозиціях були підкладені переважно довідки від виробника палива ТОВ "Трейд Коммодіті", яке входить в бізнес-групу Андрія Адамовського. Останній партнер впливового нардепа від Блоку Петра Порошенка Олександра Грановського. Сам Грановський свою причетність до "Коммодіті" заперечує.

Економічна правда   

Міноборони паливо
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