У ГПУ прокоментували обшуки в "Укргазвидобуванні"

Обшуки в ПАТ "Укргазвидобування" відбулися через закупівлі запасних частин до насосів за завищеною ціною.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав речник ГПУ Андрій Лисенко.

"5 травня 2017 року за матеріалами ГУ БКОЗ СБ України було зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (ч.5 ст. 191 КК України) та Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ розпочато досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.

За словами речника, стосувалося воно факту закупівлі ПАТ "Укргазвидобування" у жовтні 2016 року запасних частин до насосів у ТОВ "Україна-2000" на загальну суму понад 51 млн гривень, що перевищує їхню ринкову вартість у 3-20 разів.

У ході досудового розслідування вже встановлено, що службові особи ПАТ "Укргазвидобування" з метою заволодіння коштами, вступили у змову з представниками підприємств-постачальників запчастин, організували та впровадили механізм проведення закупівель товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, зранку 16 січня стало відомо, що співробітники Служби безпеки України та Генеральної прокуратури проводять обшуки в державній компанії "Укргазвидобування".