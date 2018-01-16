СБУ і ГПУ знову прийшли з обшуками в "Укргазвидобування"

Співробітники Служби безпеки України та Генеральної прокуратури проводять обшуки в державній компанії "Укргазвидобування".

Про це компанія повідомила на сторінці в Facebook.

"У вівторок зранку в ПАТ "Укргазвидобування" представники СБУ та ГПУ. Проводяться слідчі дії. Поки не відомо в якій справі. Очікуємо інформацію", - йдеться у повідомленні.

ЕП намагається з`ясувати подробиці.

Як повідомлялося, Служба безпеки України та Генеральна прокуратура вже проводили обшуки в компанії "Укргазвидобування" на початку лютого, липня та серпня минулого року.

Економічна правда