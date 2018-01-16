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СБУ і ГПУ знову прийшли з обшуками в "Укргазвидобування"

Вівторок, 16 січня 2018, 10:39

Співробітники Служби безпеки України та Генеральної прокуратури проводять обшуки в державній компанії "Укргазвидобування".

Про це компанія повідомила на сторінці в Facebook.

"У вівторок зранку в ПАТ "Укргазвидобування" представники СБУ та ГПУ. Проводяться слідчі дії. Поки не відомо в якій справі. Очікуємо інформацію", - йдеться у повідомленні.

ЕП намагається з`ясувати подробиці.

Як повідомлялося, Служба безпеки України та Генеральна прокуратура вже проводили обшуки в компанії "Укргазвидобування" на початку лютоголипня та серпня минулого року.

Економічна правда

СБУ ГПУ Укргазвидобування
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