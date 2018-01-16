СБУ і ГПУ знову прийшли з обшуками в "Укргазвидобування"
Вівторок, 16 січня 2018, 10:39
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Співробітники Служби безпеки України та Генеральної прокуратури проводять обшуки в державній компанії "Укргазвидобування".
Про це компанія повідомила на сторінці в Facebook.
"У вівторок зранку в ПАТ "Укргазвидобування" представники СБУ та ГПУ. Проводяться слідчі дії. Поки не відомо в якій справі. Очікуємо інформацію", - йдеться у повідомленні.
ЕП намагається з`ясувати подробиці.
Як повідомлялося, Служба безпеки України та Генеральна прокуратура вже проводили обшуки в компанії "Укргазвидобування" на початку лютого, липня та серпня минулого року.
Економічна правда