Київхліб програв Roshen справу про торти

Господарський суд Києва заборонив ПАТ "Київхліб" виробляти торти в упаковці, яка схожа на упаковку торта "Золотий ключик" корпорації Roshen.

Про це йдеться в рішенні суду від 26 грудня 2017 року.

Згідно з матеріалами справи, ПАТ "Київхліб" використовувало оформлення упаковки кондитерського виробу-торта "Казковий ключик", яке схоже на оформлення упаковки торта "Золотий ключик" виробництва дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен".

Суд визнав свідоцтво на знак для товарів та послуг № 228350, видане Київхлібу, недійсним, зобов'язав МЕРТ його анулювати і написати про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України оштрафував Київхліб на 219 тисяч гривень за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Після цього у "Київхлібі" заявили, що доказів порушення конкурентного законодавства недостатньо.