Коломойському і Боголюбову заборонили видаляти переписку в WhatsApp

До судового слухання Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, чиї активи заарештовані Високим Cудом Англії, забороняється видаляти будь-яку інформацію, включаючи листування з WhatsApp і Skype.

Про це у своєму блозі на УП написав Сергій Лещенко.

Як зазначається, суд визначив заарештувати майно кожного з олігархів на 2,6 мільярда доларів. Цей арешт може бути припинений, якщо відповідачі внесуть до суду заставу в сумі 2,6 мільярда доларів або іншу суму, про яку сторони зможуть домовитися.

До судового слухання відповідачам забороняється видаляти будь-яку інформацію, включаючи листування з WhatsApp і Skype.

Нагадаємо, Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.

Раніше Приватбанк звернувся до лондонського суду з метою повернути виведені кошти і погасити невиконані зобов'язання банку щодо рефінансування.

Банк звернувся до Високого суду з проханням на період розгляду справи, до винесення рішення, накласти арешт на майно, яке належить колишнім власникам банку, в розмірі 3 млрд доларів.

Відповідний перелік активів було надано суддям в рамках слухань про прийняття рішень щодо забезпечувальних заходів.

Пізніше стало відомо, що олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов є відповідачами за трьома позовами у Високому суді Лондона.

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